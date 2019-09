Traffico, mini rivoluzione a Trapani: iniziano i lavori di riparazione

Da oggi e fino alla conclusione dei lavori di rifacimento dei lavori del manto stradale, Piazza Martiri d'Ungheria a Trapani, sarà off limits, alla circolazione veicolare.

Naturalmente l'amministrazione comunale Tranchida, ha predisposto una serie di alternative per dar modo agli automobilisti che normalmente utilizzano proprio questo snodo viario per raggiungere il centro storico della città o per raggiungere la periferia, senza disagi.

La restaurazione di Piazza Martiri d'Ungheria certamente ha suscitato da subito non poche critiche e osservazioni da parte di molta gente sin dalla sua realizzazione Piazza. E questo per l'impatto sul traffico, ad avviso di molti eccessivamente rallentato.

