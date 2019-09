Plastica vietata a Castelvetrano, scattano i controlli dei vigili

Iniziati i controlli da parte dei Vigili Urbani di Castelvetrano all'interno dei grossi centri commerciali per fare rispettare l'ordinanza sindacale la del 18 giugno scorso,pubblicata on line sul sito del Comune, che dal primo settembre , impone la messa al bando delle materiale plastico per uso alimentare e non solo Preoccupazione tra i commercianti e ristoratori, mentre il Tar Sicilia sospende l'esecutività di ordinanze dello stesso contenuto come Trapani.

Il progetto auspicabile dall'Amministrazione comunale di impegnarsi a rendere il Comune di Castelvetrano "Comune plastic Free", ossia libero dalla plastica, incontra qualche difficoltà di percorso soprattutto perché pare che molti commercianti non siano stati informati dell'ordinanza che è già entrata in vigore lo scorso primo settembre,ma che potrebbe essere impugnata da qualcuno interessato, come ha fatto per esempio la Federazione Gomme che ha impugnato davanti al Tar Sicilia l'ordinanza del sindaco di Trapani, ottenendo la sospensiva del provvedimento e un rinvio nel merito per la trattazione al luglio del 2020.

Pare che un grosso centro commerciale abbia già provveduto, mentre la maggior parte non avrebbe ottemperato, con il rischio che, se non viene rimossa la merce dagli scaffali si rischia una sanzione fino a 500 euro e nel caso di recidiva la chiusura temporanea dell'esercizio. L'ordinanza è rivolta a tutti gli operatori commerciali perché distribuiscano sacchetti mono uso per la spesa ,forchette bicchieri,bottiglie, posate,piatti in materiale biodegradabile e compostabile.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE