Trapani, Samara "avvistata" in cinque comuni

Samara, la protagonista del film horror «The Ring», è stata avvistata anche a Salemi. Capelli neri lunghi e abito bianco fino ai piedi, cammina di notte per le strade spaventando chi la incontra. Si rincorrono le foto sui social sugli avvistamenti del personaggio conosciuto soprattutto dagli appassionati di film horror.

Sembra ormai essere la nuova «moda» del momento: il «Samara challenge», ossia uno scherzo nel quale una ragazzina, travestita come la piccola protagonista del film horror va in giro per le strade spaventando i passanti. Non solo, domenica sera è stata anche avvisata a Castelvetrano. Alcuni ragazzi hanno fatto dei video che sono stati pubblicati sui social. Un gioco pericoloso che potrebbe creare panico. Spaventare i passanti e farsi riprendere in un video. A Salemi, in tanti, hanno avuto paura. C'è chi ha avuto il coraggio di fotografare e fare anche dei video postandoli sui social.

Il “Samara challenge” si diffonde, intanto, anche ad Alcamo, a Castellammare del Golfo e a Calatafimi Segesta. C'è infatti chi testimonia di avere avvistato qualcuno che imita la protagonista del film horror "The Ring" ad Alcamo in pieno centro storico ai piedi del Castello dei conti di Modica.

