Ad Alcamo Marina liquami dai torrenti. Il sindaco: "Inquinamento dovuto alle piogge"

Ad Alcamo Marina si abbatte un acquazzone e diversi liquami "navigano" per i torrenti finendo nel Golfo di Castellammare. Molti cittadini, ieri, hanno segnalato l'anomala colorazione molto scura e, come riporta Massimo Provenza in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, anche schiumosa delle acque del torrente Canalotto. Nella zona della foce del torrente sono state anche trovate due carcasse di ovini.

Il sindaco Domenico Surdi ha provveduto a tutte le verifiche del caso, mettendosi in contatto anche con l'Arpa e ha dichiarato che "non risulta nessuno sversamento, quantomeno imputabile al Comune. Sembra che tutto sia da imputare alla prime piogge che raccolgono tutto quello che c'è nel torrente. La settimana prossima - continua - avremo notizie ancora più precise".

