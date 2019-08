Muore mentre cena al ristorante: dramma a Marsala

Dramma a Marsala. Un uomo di 65 anni, Paolo Romeo, mentre stava per finire di mangiare si è accasciato ed è morto in seguito a un malore. Il fatto è avvenuto ieri sera in piazza Porticella a Marsala in una macelleria con tavola calda annessa.

Contattati immediatamente i soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembrerebbe che a causare la morte dell'uomo sia stato un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri a Marsala.

