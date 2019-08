Triathlon per Denise Pipitone, il sindaco: "Mazara non dimentica"

"La manifestazione di Triathlon olimpico in programma domenica primo settembre sarà dedicata a Denise nel quindicesimo anniversario della scomparsa".

Lo hanno detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ed il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano che hanno accolto al Palazzo di Città Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise, scomparsa improvvisamente il primo settembre 2004.

"Da 15 anni non si hanno più notizie della nostra concittadina Denise - ha detto Quinci - e tutti noi, in primis in genitori ed i familiari, chiediamo verità e giustizia senza abbandonare la speranza".(ANSA).

