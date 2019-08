Tragedia sfiorata a Castelvetrano, benzinaio schiacciato da un tombino

Tragedia sfiorata a Castelvetrano. Giuseppe Curatolo, 56 anni dipendente di un distributore Eni, ha rischiato di morire schiacciato da un tombino. L'uomo si è calato all'interno del tombino della cisterna in attesa dell'arrivo del rifornimento. Durante l'operazione, però, uno dei clienti ha ingranato la marcia per uscire dall'area di servizio non accorgendosi di Curatolo a mezz'altezza fuori dal coperchio.

Investendo il coperchio ha schiacciato anche il dipendente che, trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele, ha riportato diverse lesioni a milza, rene e fegato e schiacciamento toracico. L'uomo sembrerebbe fuori pericolo.

L'articolo completo di Elio Indelicato nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

