Pomeriggio di paura ad Alcamo, incendi avvolgono la città

Pomeriggio di paura ad Alcamo. A causa infatti di un forte vento di scirocco sono divampati e si sono propagati incendi in numerose contrade della periferia di Alcamo e nella zona del Castello di Baida nei pressi di Scopello nel territorio di Castellammare del Golfo.

Il più grave si è verificato in contrada Fico dove ad andare in fiamme sono stati i rifiuti, soprattutto materiali in plastica, elettrodomestici in disuso, eternit di una discarica abusiva. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, corpo forestale, Protezione Civile e Croce Rossa.

