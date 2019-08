Controlli e multe alle barche nelle calette dello Zingaro

Controlli nelle acque antistanti la riserva naturale orientata dello Zingaro, da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Trapani e questo per venire incontro alle esigenze dei tantissimi bagnanti che nelle scorse settimane si sono lamentati per la vicinanza alla costa di imbarcazioni da diporto private ma anche di motononavi utilizzate per i tour, che stazionano lungo tutto il tratto di costa che da San Vito Lo Capo arriva a Castellammare del Golfo. E in particolar modo nello specchio di mare antistante le straordinarie calette, giornalmente assaltate da turisti e visitatori che arrivano da ogni parte del mondo.

L'attività di controllo di domenica è stata effettuata dalla motovedetta Cp 282 che arrivava da Palermo, a bordo una decina di militari. Nel corso della giornata sono stati effettuati 130 controlli ed elevate 11 sanzioni amministrative. Una attività questa che si è protratta per tutta la giornata per scoraggiare quanti non tenendo conto dell'ordinanza emessa dalla capitaneria di porto ed in barba ad ogni regola transitano o si fermano la dove non dovrebbero a discapito della sicurezza dei tanti bagnanti che proprio in quel tratto di mare fanno il bagno.

Nel giro di otto giorni è la seconda attività di controllo allo Zingaro, complessivamente sono stati effettuati 280 controlli ed elevato 20 sanzioni amministrative.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE