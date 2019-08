Trapani, recuperato anche il Bastione Conca

Da domani ritornerà ad essere fruibile per i cittadini e per i tanti turisti, che in questo momento si trovano in città, uno dei beni simbolo della città di Trapani: il Bastione Conca. Le sue mura poderose, erette da secoli e le cui fondamenta sono scavate in quel tratto di costa della città, per secoli hanno consentito il controllo e la protezione del lato nord dell'antica Trapani.

Il Conca, espressione dei tanti bastioni e delle altre fortificazioni, inserite nel contesto delle mura difensive della città, sta ad indicare ancora il rilevante ruolo militare che Trapani ebbe nel corso del suo lungo passato. Costruito, in una posizione strategica, per poter permettere il controllo dell'ampio tratto di mare su cui affaccia la città di Trapani, è raggiungibile da diversi punti di accesso.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE