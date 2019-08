In spiaggia a Trapani la vu cumprà con la figlia piccola, i bagnanti: "Lasciala a noi"

"L'Italia quella bella, oggi ve la racconto io da Trapani". Parte così un post su Facebook, raccontato da Desirè Nica, che sta facendo il giro del web.

A una vu cumprà che da ore lavorava sulla spiaggia trapanese con al seguito anche la figlia di pochi anni è arrivato l'aiuto di alcune mamme bagnanti. La venditrice trasportava a fatica una cesta enorme e sulla schiena teneva legata a una fascia anche la piccola. Le bagnanti, una volta notata la donna in difficoltà, le hanno chiesto di affidare la bimba a loro, mentre continuava a lavorare sulla spiaggia: "Vai pure a lavorare tranquilla. A tua figlia ci pensiamo noi", è quel che le hanno detto.

"Sono le 13.00 - continua il post - e arriva sulla spiaggia uno dei tanti ambulanti che cercano di vendere qualcosa.

Solo che stavolta è donna. Solo che stavolta è mamma. Ha una cesta enorme che tiene in bilico sulla testa, con dentro tutto ciò che vorrebbe vendere, e dietro, legata sulla fascia, la sua bambina. Avrà 2 anni e mezzo, 3 al massimo. Sta sotto al sole in groppa alla sua mamma mi chiedo da chissà quante ore".

La donna che scrive il post è anche lei mamma: "Guardo mia figlia e penso che sono 3 ore che mi affanno per farle scegliere cosa mangiare, per coprirle la testa dal sole, per stare attenta che non beva acqua troppo fredda. Dico a Gabri che vado a comprare qualcosa da quella mamma e che vado a portare un po' di frutta fresca alla bimba e darle qualcosa da mangiare. Ma non c'è stato bisogno di fare niente. Perché oggi l'Italia bella è stata quella delle mie vicine di ombrellone che tutte insieme hanno detto a quella mamma come loro, di andare a lavorare tranquilla, perché alla sua bambina ci avrebbero pensato loro".

La venditrice ha continuato il suo giro per le spiagge e la piccola, come si vede dalla foto pubblicata su Facebook, ha giocato in riva al mare mangiato insieme agli altri bimbi all'ombra del ristorante dello stabilimento".

