Trovato morto il 77enne scomparso da una casa di riposo di Campobello di Mazara

È stato trovato morto nelle campagne vicine la Casa di riposo “Rina Di Benedetto” di Campobello di Mazara, Gaspare Pirrone, l'alcamese di 77 anni che lo scorso 4 agosto si era allontanato dalla struttura per anziani. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da un passante nella zona che si è accorto dell'uomo accasciato a terra.

Non appena i militari dell'Arma sono intervenuti, si sono accorti che si trattava di Pirrone. La morte è, con molta probabilità, avvenuta per cause naturali, visto che il corpo non presentava percorre o altri segni di violenza. L'anziano si era allontanato volontariamente dalla Casa di riposo, portando con sé i vestiti, quindi con la chiara volontà di non voler più tornare.

