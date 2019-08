Valderice, aggredisce con un sedia in metallo un carabiniere: arrestato

Innervosito dai controlli antidroga, aggredisce un militare con una sedia di metallo. E' accaduto ieri presso il centro di accoglienza di Valderice dove i carabinieri si erano recati per un servizio finalizzato all’esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Ad andare in escandescenza Wally Yaya, 19enne gambiano che alla vista dei militari ha afferrato una sedia in metallo e l'ha lanciata contro uno di loro procurandogli delle lesioni e costringendolo a recarsi per le dovute cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il giovane è stato subito immobilizzato e quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, è finito dietro le sbarre della Compagnia in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di oggi, durante il quale è stato convalidato l’arresto ed applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Valderice.

© Riproduzione riservata