Dal campo a porta Trapani, a Erice c'è il servizio di bus navetta

Un bus navetta gratuito per consentire agli automobilisti, che hanno parcheggiato vicino al campo sportivo di San Nicola ad Erice vetta, di raggiungere il centro storico dell'antico borgo medioevale. Il servizio, che sarà assicurato con un mezzo dalla capacità di 9 posti, sarà operativo ogni giorno, fino all'1 settembre, dalle 16 alle 24, nella medesima fascia oraria prevista per l'apertura del parcheggio, e collegherà il campo di San Nicola con la suggestiva Porta Trapani.

Anche per questa stagione estiva è operativa nel centro storico di Erice l'area di parcheggio a pagamento realizzata dalla Soes S.p.a., la ditta concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Erice, vicino il campo sportivo di San Nicola.

Inoltre la tariffa applicata, che ammonta a 1 euro per ogni ora di sosta, rispetto ai 2 euro, delle altre aree del centro storico della vetta, appare vantaggiosa. Il 28 agosto, poi, in occasione dei festeggiamenti previsti in onore della Madonna di Custonaci, patrona degli ericini, il servizio navetta sarà effettuato fino alle 2 del mattino.

