Castelvetrano, due gli incidenti causati da due randagi

Due incidenti avvenuti in pochi giorni hanno come protagonisti due cani di media taglia che improvvisamente attraversando la strada, hanno causato la caduta dei conducenti dei mezzi.

Ieri, intorno alle 21 circa, lungo la strada del filo che collega Triscina a Selinunte, subito dopo la prima curva e il semaforo (direzione Selinunte), una coppia menfitana a bordo di uno scooter Beverly è scivolata a terra a causa di un cane che ha attraversato improvvisamente la strada.

Per fortuna le auto che sopraggiungevano, nonostante la scarsa visibilità, sono riuscite ad evitare l'impatto. In attesa del 118, prontamente avvertito, un medico presente sul posto ha prestato i primi soccorsi ai due malcapitati. Presente ai lavori di soccorso e in attesa del 118 anche l'associazione nazionale nucleo operativo emergenze (N.O.E.) di Giuseppe Rapallo.

