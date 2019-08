Prova a saccheggiare un distributore automatico, arrestato ad Alcamo

Tentato furto ad Alcamo, sventato in tempo da una guardia giurata. Durante la scorsa notte Vito Tarantola, 32enne alcamese e con diversi precedenti, è stato colto in flagrante mentre, presso l’autolavaggio automatico in Contrada Palma provava a saccheggiare un distributore cambiamonete colpendolo ripetutamente con una spranga nell'intento di aprirlo.

La guardia giurata in servizio nella zona, insospettita dall'atteggiamento aggressivo dell'uomo, ha prontamente contattato i carabinieri di Alcamo i quali, giunti immediatamente sul posto hanno fermato e arrestato il 32enne per tentato furto.

A seguito di perquisizioni personali e del veicolo dell'uomo sono stati inoltre rinvenuti numerosi strumenti atti allo scasso.

L’arrestato è stato quindi condotto in caserma presso in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Trapani.

