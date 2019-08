Percorre l'autostrada in contromano, fermato a Castelvetrano

Percorre oltre due chilometri in autostrada in contromano, panico tra gli automobilisti poi la pattuglia della Polizia stradale del Distaccamento di Castelvetrano lo blocca.

E' successo a Castelvetrano dove alle 21,30 di sabato C.I 58 anni di Sciacca, con la sua Land Rover ha imboccato contro mano lo svincolo che da Campobello porta a Castelvetrano e a Palermo percorrendo alcuni chilometri dell'A-29, fino ad arrivare dove in fila c'erano decine di autovetture in colonna che si apprestavano a raggiungere il Parco Archeologico di Selinunte.

Gli uomini della pattuglia della Polizia Stradale di Castelvetrano si sono frapposti all'avanzare del fuoristrada, senza conoscere le intenzioni dell'uomo che poteva anche essere armato o male intenzionato. Il sangue freddo del personale ha evitato il peggio, mentre le auto in sosta si vedevano arrivare il mezzo cominciando a lampeggiare. Alla fine il conducente del mezzo è stato fermato e sentito dal personale della pattuglia. Per lui è scattato il fermo amministrativo dell'auto che è stata per legge affidata allo stesso.

