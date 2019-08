Incidenti a Trapani, in due ricoverati in ospedale

Domenica di incidenti stradali per fortuna non mortali a Trapani ieri. Il primo si è verificato lungo la Sp 2, la strada che costeggia le saline, la via Libica. Lo scontro si è verificato attorno alle 6.50. Due le autovetture coinvolte. Si è trattato di impatto violentissimo tra una Fiat 500 e una Ford.

Ad avere la peggio la conducente della Fiat 500, che è stata estratta dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco. La donna è arrivata al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate in codice giallo. Sempre nella stessa mattinata alcune ore dopo, in Piazzale Umberto I a Trapani, il secondo incidente. In questo caso ad avere la peggio è stato un ciclista che è stato investito da un automobile.

Anche per il ciclista è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso. Anche per lui un codice giallo.

