Incendio in un ex bar di Castelvetrano, sicura la pista dolosa

In fiamme un ex bar di via IV Novembre a Castelvetrano. A dare l'allarme una telefonata arrivata alla centrale dei vigili del fuoco intorno alla mezzanotte. Chiuso da vent'anni, all'interno del locale vi erano solo libri e tavoli e nessuna corrente elettrica tanto che è stata accertata l'origine dolosa.

Danneggiate nell'incendio anche due stanze dell'Agenzia delle Entrate il cui ingresso è situato a pochi metri di distanza dall'immobile. I locali sono stati chiusi precauzionalmente per danneggiamento ai solai.

