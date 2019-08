Pantelleria, il sindaco chiude la piscina dell'hotel Punta Farm

«Sono costernato e ho chiarito la situazione con i villeggianti che hanno manifestato il loro disappunto per una serie di criticità, ma sono stato costretto a chiudere in via precauzionale la piscina dell’hotel Punta Fram, sollecitato dal dirigente sanitario della Asp di Pantelleria perché diversi bambini hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso del presidio sanitario a causa di segni evidenti di eritema». Lo dice il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo,che ieri assieme ai vigili urbani dell’isola ha notificato l'ordinanza di chiusura della piscina dell’hotel del gruppo Aurum.

«La chiusura - aggiunge Campo - è necessaria per eseguire esami più specifici sull'igiene e la pulizia dell’acqua. Sono

anche intervenuti i carabinieri ai quali ho inviato una comunicazione ufficiale, inoltrata anche ai miei vigili, per una

verifica dello stato dei luoghi», conclude Campo.

