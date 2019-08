"Ferragosto sicuro" a Castellammare, il sindaco ringrazia le forze dell'ordine

«Controlli puntuali e sinergici tra le forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza e tranquillità di cittadini e visitatori che hanno scelto la nostra città per trascorrere il ferragosto».

Il sindaco Nicola Rizzo ringrazia le forze dell’ordine ed i volontari delle associazioni che hanno controllato il territorio cittadino la notte che precede ferragosto ed il giorno stesso.

In riferimento alla sera del 14 agosto, con i controlli sulle spiagge cittadine, in particolare la Playa, il sindaco Nicola Rizzo sottolinea «le forze dell’ordine, con lodevole impegno, hanno messo in atto precise misure di sicurezza e vigilando anche sull’osservanza dei divieti, quali ad esempio quello di trasportare legna in spiaggia per fare dei falò, hanno garantito che le giornate di ferragosto trascorressero quanto più serenamente possibile. Alle forze dell’ordine che quotidianamente vigilano per garantire la sicurezza della nostra città con un maggiore contributo nelle giornate di festa, unitamente ai volontari che si spendono ed agli operatori che hanno garantito la pulizia delle spiagge -conclude il sindaco Nicola Rizzo - esprimo la gratitudine dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Castellammare »

© Riproduzione riservata