Doppi turni nelle scuole di Trapani, stanziati 50 mila euro per i lavori

Stanziati quasi 50 mila euro da parte del Libero Consorzio Comunale per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi nelle scuole superiori di Trapani e provincia al fine di evitare il ricorso ai doppi turni nell'anno scolastico 2019-2020.

La somma complessivamente stanziata è esattamente di 47.909,40 euro e di essa sono stati già destinati 37.270 euro oltre IVA all'Istituto di Istruzione Superiore «Rosina Salvo» di Trapani per la sistemazione del piano terra e di alcuni locali del 2° piano dell'immobile di via San Michele 2 e 2.000 euro oltre IVA al «Liceo Adria-Ballatore» di Mazara del Vallo per il trasferimento (compresi smontaggio e rimontaggio) di 14 tra Lim (lavagne interattive multimediali) e videoproiettori.

La relativa determina è stata varata dal dirigente Giuseppe Scalisi sulla base della proposta del responsabile del procedimento Vito Giacalone, in modo da potere provvedere con immediatezza alle esigenze rappresentate dai dirigenti dei due Istituti scolastici in ordine a quanto necessario per il sereno avvio delle attività didattiche del prossimo anno.

