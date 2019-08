Coppia di anziani salvata da due bagnini a Trapani

Intervento dei bagnini, nelle acque antistanti piazza Vittorio, ieri, per soccorrere due anziani che si trovavano in difficoltà a causa della corrente marina. I due avevano superato la barriera frangiflutti: i bagnini, vista la situazione, hanno immediatamente attivato le procedure per il salvataggio.

A bordo del loro pattino, hanno superato la scogliera artificiale e hanno tratto in salvo le due persone in difficoltà. Nel rientrare verso riva la corrente ha creato notevoli problemi.

Uno dei due bagnini si è ferito e il pattino, urtando contro i massi frangiflutti è rimasto danneggiato e successivamente è affondato.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

