Incidente a Trapani, anziano travolto da un'auto finisce in ospedale

Un anziano ieri mattina è stato travolto da una «Daewoo Matiz» vecchio modello in via Marino Torre, all'altezza dell'incrocio con via Cortese Cascio. Secondo una prima ricostruzione pare che l'anziano abbia attraversato la strada all'improvviso, tanto che il conducente dell'automobile, benché non corresse, non abbia fatto in tempo a frenare prendensolo in pieno.

Sul posto per i rilievi del caso si sono portati i vigili urbani del comando del capoluogo, intervenuti dopo la segnalazione giunta alla sala operativa. Chiusa per alcune ore il tratto di strada dove è accaduto l'incidente. Immediatamente è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate sia l'anziano investito, un settantenne, sia il conducente la Matiz colto da malore.

Per fortuna, ma poteva andare peggio, per l'anziano solo diverse escoriazione in varie parti del corpo e un lieve trauma cranico.

