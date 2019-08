Motonave in avaria a Favignana, panico tra i passeggeri

Panico in mare alle Egadi. Il motore di un'imbarcazione per escursioni, la "Maria Madre", è andato in avaria spingendola alla deriva mentre si trovava a Cala Rossa, nelle acque antistanti l'isola di Favignana.

E' quanto accaduto venerdì intorno alle 14 quando uno dei passeggeri ha contattato il numero di emergenza, indicando alla sala operativa della guardia costiera di Trapani il punto esatto in cui si trovavano e descrivendo lo stato di malessere dei passeggeri, soprattutto bambini.

