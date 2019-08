Spaccia crack e hashish in casa, arrestato 22enne di Trapani

Utilizzava il suo appartamento come un supermarket per vendere la droga. Gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile hanno arrestato nel corso di un mirato servizio antidroga un giovane di 22 anni. Il fermo è stato operato martedì scorso, il giovane, di cui sono state diffuse solo le iniziali (L. S.) è stato colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di crack e hashish.

A far scattare il blitz è stato il consueto via vai di avventori che, giungendo nell'appartamento del pusher, sito al primo piano di un stabile di via Ciullo d'Alcamo, vi si trattenevano per pochi minuti, giusto il tempo di approvvigionarsi di droga e poi andavano via.

A questo punto, i poliziotti coordinati dal commissario capo Salvatore Avvento, hanno deciso di effettuare una irruzione nell'appartamento. Vano è stato il tentativo di fuga del giovane che, alla vista dei poliziotti, si è lanciato dal balcone, cercando di disperdere lo stupefacente e di dileguarsi per le vie di San Giuliano, dove è stato però immediatamente rintracciato e condotto in Questura.

