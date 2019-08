Incendi a San Vito Lo Capo, il sindaco: "Certo che si tratta di piromani"

All'indomani dell'incendio che è divampato ieri intono alle 12 a San Vito Lo Capo ed in particolare nella zona di cozzo Monaco, il sindaco della cittadina turistica, Giuseppe Peraino ha voluto ringraziare "tutte le forze dell’ordine che ieri sono intervenute e con le quali mi sono costantemente aggiornato".

"Ci tengo a precisare che - prosegue il primo cittadino - potrebbe trattarsi della bruta mano dell’uomo, perchè in entrambi i lati non ci sono zone destinate a pascolo ne tantomeno queste aree possono essere sfruttate per speculazioni di varia natura perchè per almeno 5 anni lì non si potrà spostare un masso".

Il rogo è stato domato intorno alle 18,30 e sul luogo hanno operato un canadair e un elicottero della Forestale.

