Evade dai domiciliari, arrestata 21enne di Castelvetrano

Cerca di fuggire dai domiciliari ma viene arrestata da i carabinieri. E' accaduto a Maria Aurora Camanella 21enne disoccupata di Castelvetrano con precedenti.

I militari, nell’effettuare il quotidiano giro di controllo dei soggetti gravati da misure ristrettive della libertà, hanno verificato che la giovane non si trovava all’interno della propria abitazione. In poco tempo la donna è stata rintracciata e accompagnata in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stata dichiarata in stato di arresto e sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

