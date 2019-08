A Trapani il "Giardino dello Sport" diventa realtà

Si appresta a diventare realtà il Giardino dello Sport «Falcone e Borsellino», sulle «ceneri» dell'impianto ex Campobianco del rione San Giuliano, a cavallo dei territori di Trapani ed Erice. I lavori inizieranno, infatti, subito dopo il periodo feriale, non più tardi di settembre.

Il progetto esecutivo comprendente anche la realizzazione di un campo polivalente coperto, per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, era stato approvato, in via amministrativa, dalla giunta della sindaca del Comune della Vetta Daniela Toscano nello scorso mese di dicembre.

«Dopo un anno di intenso ed estenuante lavoro, iniziato nel mese di gennaio, oggi siamo riusciti a completare il complesso iter burocratico che ci consentirà adesso di espletare le procedure di gara - ebbe a dire allora l'assessore allo Sport e Bilancio, Gian Rosario Simonte: Confidiamo, a questo punto, di donare, entro 24 mesi, alla comunità un'opera di grande valenza sociale attesa da decenni come il nuovo “Campo Bianco” che riqualificherà ulteriormente il litorale di San Giuliano rendendolo un posto unico del comprensorio trapanese e non solo».

