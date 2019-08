Spaccio di droga a Campobello, arrestato 34enne con precedenti

Ancora controlli antidroga nel Trapanese. Nella tarda serata di venerdì 2 agosto, i carabinieri, con il supporto delle unità cinofile di Palermo, hanno fermato Francesco Ferro, 34enne di mazaracon precedenti di polizia. L’uomo infatti già si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altri reati, per cui i militari hanno voluto effettuare un controllo più approfondito.

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto, abilmente nascosti in più zone dell’abitazione, 10 grammi di crack, 18 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una somma in contanti pari a 590 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento di spaccio.

Le sostanze stupefacenti, il denaro e il materiale per l’attività di spaccio, sono stati sequestrati mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione e risottoposto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata