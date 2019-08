Droga nella movida trapanese, indagati in 14

Notificato a 14 componenti una organizzazione che riforniva di droga il capoluogo, l'avviso di conclusione delle indagini, premessa al rinvio a giudizio. L'inchiesta è relativa ad una organizzazione che fu smantellata nel novembre 2014 dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Dda di Palermo.

In carcere finirono 8 persone, mentre ai domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico altre sei, tra cui due donne. Dalle indagini portate a termine dagli investigatori della Mobile, Sezione antidroga, venne fuori che a capo dell'organizzazione vi erano Massimiliano Voi e Mariano Galia.

I due, secondo gli inquirenti, avevano non solo creato la gang, ma si occupavano anche del rifornimento della droga, da far arrivare sul mercato di Trapani intercettati dagli agenti, parlavano tra loro in modo criptato.

