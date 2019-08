Discariche a cielo aperto, via l'amianto da Marsala

E' stata disposta una nuova campagna di bonifica dalla presenza dell'amianto nel territorio di Marsala, alla luce dei rifiuti segnalati dai cittadini.

Il servizio - come si legge nell'articolo di Dino Barraco - "prenderà il via nei prossimi giorni per fronteggiare, con la lotta ai rifiuti, questa nuova sfida legata oltre alla presenza di amianto in buona parte del territorio anche per le tante discariche a cielo aperto alle quali spesso viene dato fuoco, come avvenuto nelle scorse settimane in contrada Sant'Anna".

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

