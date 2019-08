Triscina, una turista muore in spiaggia: fatale un malore

Le è stato fatale un malore fatale mentre si trovava vacanza a Triscina di Selinunte. Così è morta una donna, una 87enne di Novara, nella mattina di ieri, intorno alle 12.30. Per lei, nonostante sia stata trasportata velocemente in ospedale, non c'è stato nulla da fare. A provocare il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio.

L'ultima tragedia a Triscina risale all'8 luglio, quando un uomo di Castelvetrano, disteso sulla battigia, è morto improvvisamente. A causare la morte dell'uomo, un anziano di 92 anni, il caldo eccessivo delle scorse settimane.

