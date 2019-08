Operaio morto ad Alcamo, il vescovo: "Più dignità per i lavoratori"

È un dolore composto quello della moglie e dei figli di Luca Guastella, l'operaio alcamese morto sul lavoro martedì scorso a Trapani. A celebrare i funerali, in una Chiesa Madre gremita di persone, è stato il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli con l'arciprete Aldo Giordano e altri parroci. Luca era conosciuto e stimato in paese per la sua dedizione al lavoro, la sua umiltà, il suo sorriso.

Nell'omelia, il vescovo Fragnelli, con toni commossi, si è rivolto ai familiari: «Vedere i vostri volti rigati di lacrime significa per tutti sperimentare la fragilità e l'inutilità delle parole». Il vescovo ha posto l'accento sulla società di oggi e sulle responsabilità di tutti. «Rinnoviamo il nostro sì a rendere più umano il sudore della fronte. I lavoratori, con tutte le loro risorse e le loro fragilità, sono il cuore del nostro cammino civile ed ecclesiale».

