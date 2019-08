Nascondevano la droga nel vano caldaie di un immobile, due arresti a Trapani

Due persone sono state arrestate a Trapani per spaccio di droga. Si tratta di Carmelo Schifano 35 anni e Filippo Giacalone, di 25 anni. Nascondevano cocaina e hashish nel vano caldaie di in un plesso condominiale in via Vito Catalano.

Sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina e di decine di dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio.

I poliziotti della “Sezione Antidroga” della Squadra Mobile, appostati nelle vicinanze, si sono stati insospettiti dal continuo andirivieni di persone e hanno effettuato una perquisizione.

Schifano è stato trovato davanti ad un tavolino, con bilancino di precisione e materiale da confezionamento, intento a ripartire la cocaina in dosi, mentre Giacalone stava davanti all’ingresso del locale. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un borsellino, al cui interno vi erano diverse dosi di hashish avvolte in carta stagnola e diverse banconote da piccolo taglio.

A seguito degli adempimenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

