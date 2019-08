Abusivi a Trapani, sequestrata merce contraffatta nel centro storico

Intervento congiunto di polizia municipale e Guardia di finanza contro l'abusivismo commerciale nel centro storico. Sono state riscontrate agli ambulanti abusivi quattro violazioni per un ammontare di 6 mila e 400 euro. È scattato il sequestro di 1.267 articoli di cui 364 erano sprovvisti sia dell'etichettatura, sia dell'importatore che deve essere presente per legge in tutti i prodotti venduti.

Altre due multe per volantinaggio abusivo. La polizia municipale ha multato due persone in virtù dell'emanazione dell'ordinanza del sindaco che vieta il volantinaggio nel territorio comunale. Ieri mattina, la pattuglia dei caschi bianchi addetta alla viabilità ha individuato due soggetti dediti al volantinaggio irregolare, cioè con dépliant pubblicitari abbandonati per terra o nelle maniglie dei portoni, sanzionandoli con una multa da 450 euro ciascuno.

Entra quindi totalmente attiva l'ordinanza emanata dal sindaco Giacomo Tranchida per il divieto di volantinaggio su tutto il territorio comunale.

