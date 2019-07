Marsala, operaio ha figlio malato: i colleghi gli donano le ferie per curarlo

Un operaio ha bisogno di assentarsi dal lavoro per un lungo periodo per curare il figlio ammalato di leucemia. I colleghi, di comune accordo, decidono di donargli parte delle loro ferie, rinunciando così ad alcuni giorni liberi. Una bella storia di solidarietà accaduta in una nota azienda di Marsala, leader nel settore della produzione di gruppi elettrogeni. La notizia è riportata in un articolo di Antonio Pizzo sul Giornale di Sicilia di oggi.

Ciascun dipendente dunque rinuncerà ad una parte delle sue ferie, consentendo all'operaio di continuare a percepire lo stipendio e seguire il piccolo in tutte le fasi, convalescenza compresa.

