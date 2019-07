Marijuana e hashish a Castelvetrano, due arresti per spaccio

Deteneva marijuana in casa rinvenuta durante i controlli della Sezione Radiomobile di Castelvetrano. Alessandro Spanò, 35enne castelvetranese, noto già alle forze dell'ordine per spaccio di sostanza stupefacente, è stato arrestato durante la mattina del 29 luglio.

Spanò, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di 3,8 grammi di marijuana e di 60 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. A seguito della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 8,3 grammi di marijuana suddivisa in 15 involucri, 60 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

Durante gli stessi controlli è stato arrestato anche D.B., 21enne del Gambia, disoccupato e incensurato, perché controllato alla guida del suo scooter senza targa e assicurazione. Perquisito però è stato trovato in possesso di 11,7 grammi di hashish. Scooter e droga sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.

