Pantelleria, nascondeva droga in casa: arrestato

Un 25enne di Pantelleria, Salvatore Ruben Rizzo è stato arrestato, mercoledì scorso, dai carabinieri della Stazione di Pantelleria, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, mentre si trovavano nei pressi dell’abitazione del Rizzo, hanno notato un via vai di persone e hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

Nell'abitazione sono stati trovati circa 115 grammi di cocaina e 160 grammi di sostanza da taglio racchiusa in un barattolo nascosto all’interno di un pozzetto, utilizzato per il passaggio di cavi elettrici, nel giardino. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1670 euro in contanti

Rizzo è stato così arrestato e il giudice ha convalidato il fermo, ordinando gli arresti domiciliari.

