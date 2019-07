Magazzino a fuoco nel Trapanese: novantunenne salvato in extremis

Paura venerdì notte a Castellammare del Golfo dove un anziano di 91 anni ha rischiato la vita in un incendio in un magazzino. All'interno della stanza vi erano diverse bombole e un'auto a gpl che per fortuna non sono esplose.

L'incendio è scoppiato alle 22 in via Giacomo Medici, in una strada che conduce alla Cala Marina. L'uomo è stato salvato dall'intervento tempestivo dei soccorsi.

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

