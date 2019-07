Castellammare, vietato fumare nelle spiagge

Il sindaco Nicola Rizzo dichiara guerra agli sporcaccioni attraverso un'ordinanza che ha come denominatore comune il decoro urbano. Per i trasgressori saranno dolori: previste multe da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Il provvedimento è frutto di un lavoro che mira a garantire delle misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale.

In particolare ad essere stato introdotto è il divieto di abbandono di rifiuti prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sulle spiagge, nelle caditoie e negli scarichi su tutto il territorio comunale.

L'ordinanza è già entrata in vigore da qualche giorno ed ha come scopo principale quello di preservare la pulizia anzitutto delle spiagge libere spesso vittima di abbandono di rifiuti di questo genere.

