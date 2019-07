A Marinella di Selinunte chiuso un tratto di spiaggia

Spiagge che si chiudono, altre che si riaprono alla fruizione di privati e altre ancora pulite da privati. Nei giorni scorsi il Comune di Castelvetrano ha ordinato la chiusura di un tratto di spiaggia, sotto il muraglione di Marinella di Selinunte, a causa della caduta di grossi blocchi di pietra che facevano da parapetto allo stesso muraglione.

Erano arrivate al sindaco parecchie sollecitazioni, perché un grosso mezzo in retromarcia aveva urtato il muraglione fra l'altro molto precario in quella parte, facendo finire in spiaggia grossi blocchi.

Altri che restavano in bilico sono stati fatti volutamente precipitare sulla spiaggia. Molti bagnanti ne avevano segnalato la precarietà e adesso dopo un sopralluogo si è deciso di chiudere con una rete protettiva quel tratto, mentre non si capisce a chi spetta la riparazione del muraglione che appartiene al Comune, ma la cui area attigua apparterebbe a privati.

