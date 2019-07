Fiamme nella notte a Trapani, a fuoco il pub Rakija

Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco ma anche delle forze dell'ordine, ha provocato danni, ancora in fase di quantificazione, in un noto pub di Trapani , il Rakija, di via San Domenico.

L'allarme è scattato la notte scorsa attorno alle 3. L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco del comando provinciale ha evitato che le fiamme si propagassero oltre alle attrezzature e le strutture in legno, anche ad altri locali e abitazioni vicine.

Il fuoco ha comunque mandato in cenere la merce in dotazione all'esercizio ma anche parte della attrezzature. Il fumo sviluppatosi in pochi minuti, si è velocemente propagato anche al dormitorio di un ex convento attiguo al pub in quel momento occupato da alcuni ospiti che hanno vissuto momenti di grande paura temendo appunto di essere intossicati dalle esalazioni.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

