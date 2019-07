Play off Trapani-Piacenza, Daspo di sei anni per un tifoso trapanese

Daspo sportivo per un tifoso trapanese di 32 anni, P.M. “responsabile di ripetute condotte aggressive” in occasione della finale play off di calcio Trapani-Piacenza disputata presso il Provinciale lo scorso 15 giugno. A disporlo il l questore di Trapani, Claudio Sanfilippo.

Durante l'incontro il giovane, già colpito da un altro Daspo, si era scontrato fisicamente con alcuni tifosi presenti in curva nord.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE