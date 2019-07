San Vito, controlli a ristoranti e pescherie: sanzioni per 22 mila euro

Pescherie, ristoranti e attività commerciali a San Vito Lo Capo nel mirino dei carabinieri e della capitaneria del Porto di Trapani. Dopo gli incessanti controlli dei giorni scorsi riguardanti l'abusivismo lungo il litorale sanvitese, sono passati al setaccio ben 21 ristoranti, 2 pescherie e 2 supermercati del luogo e comminate sanzioni amministrative per 22 mila euro.

Precisamente sono state contestate nove violazioni amministrative in materia di tracciabilità e/o etichettatura del prodotto ittico, due violazioni per prodotti aventi data di scadenza superata e una violazione per prodotti ittici di taglia inferiore alla taglia minima.

Contestualmente sono stati sequestrati circa 180 chili complessivi di prodotti ittici non conformi, del valore all’ingrosso di 3.000 euro circa. Il controllo verrà ripetuto nei prossimi giorni con altri accertamenti.

