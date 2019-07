Marsala, imposte ridotte in cambio di lavori sociali

Singolare iniziativa dell'Amministrazione comunale per avviare una efficace e significativa realizzazione di forme di “collaborazione attiva” tra i Cittadini e il Comune di Marsala per la costante cura, nonché il significativo recupero e un ulteriore sviluppo del patrimonio urbano spesso abbandonato quanto non lasciato andare un malora.

E' questo lo spirito del «baratto amministrativo», una iniziativa di carattere sociale che mira a promuovere l'autonoma iniziativa di singoli o associati al fine di migliorare taluni servizi da offrire alla collettività marsalese.

«A fronte di questi possibili interventi, che sono vari e possono riguardare una varietà do iniziative come la pulizia, la manutenzione, la cura del verde pubblico e tanti altri servizi destinati, in ogni caso, al recupero del patrimonio urbano, spesso trascurato sia dai cittadini che, spesso anche dalle Istituzioni, e destinato inevitabilmente a perdersi - sottolinea il vice sindaco ed assessore al Bilancio, Agostino Licari -, il cittadino grazie all'adesione a questa iniziativa di ordine sociale potrà beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali quali la riduzione o, addirittura, l'esenzione dal pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, o dell'IMU, la tassa sugli immobili».

