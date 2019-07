Pantelleria, lunedì al via i lavori nel porto di Scauri

Inizieranno lunedì a Pantelleria i lavori di messa in sicurezza e ripristino dello scalo di alaggio nel porto di Scauri, lo scalo alternativo dell’isola per l’approdo dei traghetti. Attraverso questo intervento, la parte portuale interessata verrà risanata e resa sicura con una rinnovata pavimentazione.

"Questi lavori - si legge in un’ordinanza della Guardia costiera - si aggiungono a quelli sul Molo Wojtyla, terminati da pochi giorni e rendono gli approdi principali dell’Isola all’altezza della portualità italiana. Il comandante della Capitaneria in piena sinergia e con il fondamentale supporto del sindaco Vincenzo Campo, hanno operato per poter raggiungere tale importante traguardo anche in questo approdo dell’Isola, ormai sempre più noto e frequentato d’estate".

Durante i lavori di messa in sicurezza vi saranno limitazioni al varo/alaggio, al transito pedonale e veicolare lungo le parti portuali che di volta in volta saranno interessate. La Capitaneria chiede, pertanto, massima collaborazione e prudenza da parte dei cittadini.

