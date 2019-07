Controlli a Trapani, emesse multe per 12mila euro

In totale sono stati raccolti quasi dodicimila euro di multe. Il Comando di Polizia Municipale di Trapani, nei giorni scorsi, ha effettuato numerosi controlli per garantire la corretta concorrenza tra gli esercenti in collaborazione con l’ASP di Trapani.

Sei sono i pubblici esercenti operanti nel centro storico controllati. Durante i controlli sono state rilevate e sanzionate varie inosservanze relativamente a l’utilizzo di suolo pubblico non autorizzato, obblighi di carattere sanitario e mancata esposizione della SCIA.

Altri controlli, a cura della squadra annonaria, Mu, rilevando la presenza, in zona vietata, di diversi venditori itineranti di prodotti non alimentari che avevano creato veri e propri

mercati abusivi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE