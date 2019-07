Tentato furto a Campobello di Mazara, arrestato ladro colto in flagrante

Arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Campobello di Mazara un tunisino di 20 anni con l'accusa di furto in abitazione. È avvenuto nel corso della notte tra domenica 7 e lunedì 8 quando l'uomo è stato colto in flagranza di reato.

Hamza Marwen, è stato già sottoposo all'obbligo di dimora a Campobello di Mazara, con la prescrizione di pernottare all’interno della propria abitazione dalle ore 21.00 alle 07.00.

Ad insospettirsi il personale di un istituto di vigilanza privata durante il giro di controllo in zona che, accorgendosi della finestra lasciata aperta dall'uomo nell'introdursi in casa, ha subito allertato i carabinieri.

I militari quindi sono intervenuti sul posto circondando la casa. Il giovane, nel tentativo di sfuggire alla cattura, si è nascosto sotto a un letto.

Durante l'ispezione i Carabinieri hanno rinvenuto una chiave inglese ed altri strumenti di effrazione posti sotto sequestro. Il 20enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

© Riproduzione riservata