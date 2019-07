Pesca subacquea in un'area protetta di Favignana, denunciato trapanese di 32 anni

Continuano i pattugliamenti sia marittimi che sulla terra ferma da parte dei Carabinieri di Trapani. Nella giornata del 6 luglio, i Carabinieri del Servizio Navale a bordo del battello CC 405 di Favignana diretti dal Comandante Brigadiere Capo Silvio Tambasco, nel corso di uno specifico servizio di vigilanza e controllo su infrazioni riguardanti la pesca, hanno deferito in stato di libertà P.A., trapanese di 32anni.

L'uomo è stato sorpreso mentre praticava pesca subacquea con fucile oleopneumatico nell'area marina protetta a nord dello Scoglio Maraone, dove è vietata ogni forma di pesca, ancoraggio e navigazione, l’accesso e la sosta con natanti di qualsiasi tipo che possa recare danno alla flora e alla fauna. L'arma è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Nella stessa giornata i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato per evasione Alastra Giuseppe, 23enne disoccupato, con precedenti. Il giovane, ai domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.

I militari, deputati al controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari presenti nel territorio, una volta verificata l’inosservanza hanno intrapreso attente ricerche che si sono protratte fino a quando il giovane non è stato rintracciato.

Data la palese violazione, al termine delle formalità di rito, l’Alastra è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

